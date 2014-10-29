美国股市：收盘小跌，之前美联储发布政策声明

* 美联储宣布结束购债计划，称美国经济将沿既定轨迹继续复苏

* Facebook走低，因预计支出将增加

* Visa盘后公布业绩，股价上扬

* 道指回落0.2%，标普500指数小跌0.1%，Nasdaq收挫0.3%

路透纽约10月29日 - 美国股市周三小幅收跌，但从日低反弹，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)宣布结束月度购债刺激计划，并表达对美国经济前景有信心。

美联储声明公布后，三大股指走势震荡，标普500指数一度下跌多达0.8%，后缩窄跌幅。材料股 整日走低，Facebook回落令Nasdaq指数承压，但能源和金融的强劲表现扶助支撑此间市场。

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美联储在为期两天会议结束后发布的声明中宣布，结束第三轮量化宽松购债计划，一如市场预期。此轮购债计划的最大规模是每月向金融系统注资850亿美元。美联储声明中有关就业市场存在“大量闲置”的内容已不复存在，显示出联储对经济前景的信心。

“较之市场预期，联储的政策立场略趋强硬，但毫无疑问，政策声明引发的任何跌势都将被视为买入良机，”RidgeWorth Investments的资产配置部董事Alan Gayle表示。

道琼工业指数 收低31.44点，或0.18%，至16,974.31点；标准普尔500指数 收低2.75点，或0.14%，至1,982.30点；Nasdaq指数 下跌15.069点，或0.33%，至4,549.226点。

材料股 下跌1.3%，之前杜邦 表示，保持业务的完整将使公司具有“竞争优势”。维权投资人Nelson Peltz曾敦促该公司分拆其多项业务，相关消息曾支撑杜邦股价。杜邦今日大跌1.7%，报66.80美元。

社交网站Facebook Inc 重挫6.1%，报75.86美元，该公司昨日警告称2015年支出将大幅增加，并预计第四季营收增长将会放缓。

今日收盘后，Visa Inc 劲扬3.6%，报222.40美元，之前该公司公布第四季业绩，并宣布一项50亿美元的股票回购计划。

尽管成交减少，但三大股指多数保持住了近期的涨势，标普500指数最近九日累积升幅为6.4%。根据汤森路透提供的数据，本财报季到目前为止，有75.3%的标普500指数成份股企业的获利超过预期，高于63%的长期均值。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,763和1,322股，比率为1.33:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股分别为1,437和1,245股，比率为1.15:1。

有65只标普500指数成份股触及52周新高，3只触及新低。有114只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，35只触及新低。