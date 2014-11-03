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市场报道 | 2014年 11月 3日 星期一 22:37 BJT

美国股市：开盘持平，在上周五大涨后投资人稍作喘息

路透纽约11月3日 - 美国股市周一开平盘，在上周五大涨，带动道指和标普500指数创下纪录水准后，投资人稍作喘息。

道琼工业指数 盘初上涨8.02点或0.05%，报17,398.54点；标准普尔500指数 上涨1.2点或0.06%，至2,019.25点；Nasdaq指数 涨0.08点或0%，至4,630.82点。(完)
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