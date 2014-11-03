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市场报道 | 2014年 11月 4日 星期二 05:14 BJT

美国股市: 道琼工业指数微跌0.14%，Nasdaq指数小涨0.18%

路透纽约11月3日 - 美国股市周一收盘涨跌互现，标普500指数和道指小跌，盘中一度触及纪录高位，但半导体类股走强提振Nasdaq指数。

道琼工业指数 小挫24.28点，或0.14%，至17,366.24点；标准普尔500指数 微跌0.24点，或0.01%，至2,017.81点；Nasdaq指数 小涨8.166点，或0.18%，至4,638.907点。(完)
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