美国股市：开高，因期中选举结果与预期一致和就业报告强劲

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约11月5日 - 美国股市周三开高，因共和党在期中选举中赢得参议院控制权，一如市场预期，且数据显示美国就业市场状况较预期强劲。
道琼工业指数 升46.81点，或0.27%，至17,430.65点；标准普尔500指数 涨7.32点，或0.36%，至2,019.42点；Nasdaq指数 上扬24.72点，或0.53%，至4,648.36点。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。