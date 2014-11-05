美国股市：开高，因期中选举结果与预期一致和就业报告强劲

路透纽约11月5日 - 美国股市周三开高，因共和党在期中选举中赢得参议院控制权，一如市场预期，且数据显示美国就业市场状况较预期强劲。

道琼工业指数 升46.81点，或0.27%，至17,430.65点；标准普尔500指数 涨7.32点，或0.36%，至2,019.42点；Nasdaq指数 上扬24.72点，或0.53%，至4,648.36点。(完)