版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 22:47 BJT

美国股市: 小幅低开，尽管数据显示10月失业率降至六年低点

路透纽约11月7日 - 美国股市周五小幅低开，受迪士尼股价大跌拖累，尽管数据显示10月美国失业率降至六年低点5.8%，凸显经济韧性。

道琼工业指数 跌49.58点，或0.28%，至17,504.89点；标准普尔500指数 小跌3.72点，或0.18%，至2,027.49点；Nasdaq指数 回落9.65点，或0.21%，至4,628.82点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐