《美股一周展望》股市将盘整还是重拾涨势，下周或见分晓

中国个股：楚天科技拟联合控股股东11亿元并购德国ROMACO集团
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透纽约1月16日 - 美股最后到底会不会迎来期待已久的盘整，近期跌势是否只是继续上涨道路上的障碍，下周或将见分晓。
标准普尔500 指数下跌10%已有三年。本月该指数连跌五日，从1月8日到15日跌逾3%。从12月29日到周四收盘，该指数下跌近5%。
导致这波跌势的原因不是很清楚。跌势过后股价变得更合理：周五标准普尔500指数基于获利预估的市盈率(本益比,P/E)为16倍，低于2014年末的20倍。
大宗商品崩跌令美国投资者大惊失色，可能无法确定这是买进还是下跌的信号。油价近几个月跌去一半，布兰特原油 跌破50美元，在六年低位附近。美国汽油价格随之下滑，周五数据显示，这帮助美国消费者信心在1月冲上11年高位。
与此同时，原油价格下跌暗示全球需求在放缓，可能让美国企业失去可提高其获利的市场。
衡量全球经济活动的指标--铜价本周下降8%，至五年半低位。
周四瑞士央行意外取消实施三年的瑞郎汇率上限，更是加大了市场的不确定性，瑞郎兑欧元随之飙升，瑞士出口类股暴跌。
美元兑欧元周五也升至11年高位。美元指数 近几个月呈稳步上涨趋势。
但美元上涨是把双刃剑。美国出口商会发现他们的商品因此变得更贵，更难以在海外找到销路。不过，货币升值反过来有助于抑制通胀，这可能促使美联储在更长时间内维持宽松货币政策立场，以提振经济增长。
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，截至1月14日当周，散户和机构投资者将资金撤出股市基金，转投债券基金。
美国股票基金当周资金流出41亿美元。而债券基金则净流入43亿美元资金。
财报方面可能也无法给市场带来太多安慰。汤森路透数据显示，截至周五上午有40家标准普尔500指数成分企业已公布财报，其中55%的营收好于分析师预期，77.5%超越财测，但近几周财测被大幅下调。
下周将公布财报的重要企业包括道琼工业指数成分股摩根士丹利 、IBM 、美国运通(American Express) 和强生(Johnson & Johnson) 。华尔街仍然预期标准普尔500企业第四季整体营收增长3.5%，但低于10月1日普遍的预期增幅11%。
对于部分投资者而言，在股市去年屡创纪录高位后，近期的跌势是个购买机会。
“我们现在呈买进模式，能够吃进一些我们看好的个股绝对让人高兴，正好投资者也在抛售这些股票，”Villere & Co投资经理Lamar Villere称，该公司管理约30亿美元资产。
下周还会有其他买家进场买他们想要的股票，无视本周打压股市下跌的各种因素。
“我相信这更可能是涨势的前奏，而不是全面盘整的一部分，”美国保德信金融集团旗下Quantitative Management Associates的投资经理Ed Keon称。(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
路透上海5月2日 - 中国大型医药装备企业楚天科技周六在公司官网发布新闻稿称，公司与其控股股东联合并购德国Romaco集团，本项全额并购所涉资金共计约1.5亿欧元，合人民币约11亿元。
路透5月2日 - 金价周二持稳，因股市和美元攀升，同时对朝鲜问题的担忧缓解。金价上日跌近1%至三周低点。 0052GMT，现货金 持稳报每盎司1,256.60美元。周一金价跌0.9%至每盎司1,253.66美元，为4月11日以来低点。 美国期金 涨0.2%报每盎司1,257.60美元。 亚洲股市周二上涨，受助于对科技产业的乐观情绪升温，以及对朝鲜情势的担忧缓解；同时美元兑日圆小升至一个月高点。 股市走强，不利于非孽息资产黄金的走势。 美元兑日圆 周二触及一个月新高，受美债收益率上扬提振，因 之前美国财长努钦就发行超长期公债的可能性发表了讲话。 努钦周一还表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速， 透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于周二和周三召开为期两天的会 议，并于周三1800GMT公布声明。 市场广泛预计美联储将维持政策不变，但
路透上海5月2日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周二持平于92.78；SDR篮子指数微跌至94.12，创有该指数以来新低，BIS篮子指数微 跌至93.7。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.16%，SDR篮子指数跌1.44%，BIS指数跌2.64% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8956 -25 欧元 7.5227 -282 日圆 6.1677 346 港元 0.8865 -6.