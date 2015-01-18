《美股一周展望》股市将盘整还是重拾涨势，下周或见分晓

路透纽约1月16日 - 美股最后到底会不会迎来期待已久的盘整，近期跌势是否只是继续上涨道路上的障碍，下周或将见分晓。

标准普尔500 指数下跌10%已有三年。本月该指数连跌五日，从1月8日到15日跌逾3%。从12月29日到周四收盘，该指数下跌近5%。

导致这波跌势的原因不是很清楚。跌势过后股价变得更合理：周五标准普尔500指数基于获利预估的市盈率(本益比,P/E)为16倍，低于2014年末的20倍。

大宗商品崩跌令美国投资者大惊失色，可能无法确定这是买进还是下跌的信号。油价近几个月跌去一半，布兰特原油 跌破50美元，在六年低位附近。美国汽油价格随之下滑，周五数据显示，这帮助美国消费者信心在1月冲上11年高位。

与此同时，原油价格下跌暗示全球需求在放缓，可能让美国企业失去可提高其获利的市场。

衡量全球经济活动的指标--铜价本周下降8%，至五年半低位。

周四瑞士央行意外取消实施三年的瑞郎汇率上限，更是加大了市场的不确定性，瑞郎兑欧元随之飙升，瑞士出口类股暴跌。

美元兑欧元周五也升至11年高位。美元指数 近几个月呈稳步上涨趋势。

但美元上涨是把双刃剑。美国出口商会发现他们的商品因此变得更贵，更难以在海外找到销路。不过，货币升值反过来有助于抑制通胀，这可能促使美联储在更长时间内维持宽松货币政策立场，以提振经济增长。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，截至1月14日当周，散户和机构投资者将资金撤出股市基金，转投债券基金。

美国股票基金当周资金流出41亿美元。而债券基金则净流入43亿美元资金。

财报方面可能也无法给市场带来太多安慰。汤森路透数据显示，截至周五上午有40家标准普尔500指数成分企业已公布财报，其中55%的营收好于分析师预期，77.5%超越财测，但近几周财测被大幅下调。

下周将公布财报的重要企业包括道琼工业指数成分股摩根士丹利 、IBM 、美国运通(American Express) 和强生(Johnson & Johnson) 。华尔街仍然预期标准普尔500企业第四季整体营收增长3.5%，但低于10月1日普遍的预期增幅11%。

对于部分投资者而言，在股市去年屡创纪录高位后，近期的跌势是个购买机会。

“我们现在呈买进模式，能够吃进一些我们看好的个股绝对让人高兴，正好投资者也在抛售这些股票，”Villere & Co投资经理Lamar Villere称，该公司管理约30亿美元资产。

下周还会有其他买家进场买他们想要的股票，无视本周打压股市下跌的各种因素。

“我相信这更可能是涨势的前奏，而不是全面盘整的一部分，”美国保德信金融集团旗下Quantitative Management Associates的投资经理Ed Keon称。(完)