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市场报道 | 2015年 1月 21日 星期三 22:41 BJT

美国股市: 开低，因IBM财测令人失望且投资人在欧洲央行会议前减持仓位

路透1月21日 - 美国股市周三开低，因IBM 财测令人失望，且投资人在欧洲央行周四货币政策会议可能宣布新的刺激措施前减持仓位。

道琼工业指数 跌60.91点，或0.35%，至17,454.32点；标准普尔500指数 跌4.63点，或0.23%，至2,017.92点；Nasdaq指数 下滑12.58点，或0.27%，至4,642.26点。(完)
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