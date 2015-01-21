美国股市: 开低，因IBM财测令人失望且投资人在欧洲央行会议前减持仓位

标题新闻：加拿大3月建筑许可较前月下降5.8%，2月修正后为下降2.8%--统计局
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路透1月21日 - 美国股市周三开低，因IBM 财测令人失望，且投资人在欧洲央行周四货币政策会议可能宣布新的刺激措施前减持仓位。
道琼工业指数 跌60.91点，或0.35%，至17,454.32点；标准普尔500指数 跌4.63点，或0.23%，至2,017.92点；Nasdaq指数 下滑12.58点，或0.27%，至4,642.26点。(完)
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路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2