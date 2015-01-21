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市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:05 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.22%，Nasdaq指数上升0.27%

路透纽约1月21日 - 美国股市周三上涨，盘中交投震荡，交易商消化有关欧洲央行将在周四会议上宣布新刺激措施的报道，但IBM 下挫限制了涨幅。

道琼工业指数 收高39.05点，或0.22%，至17,554.28点；标准普尔500指数 收升9.59点，或0.47%，至2,032.14点；Nasdaq指数 升12.575点，或0.27%，收报4,667.421点。(完)
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