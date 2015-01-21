美国股市：受ECB相关揣测带动上涨，但IBM下挫限制涨幅

路透基点：台湾银行为润泰全球50亿台币联贷展开筹组--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
美股会得益于支撑欧元区经济的计划，因欧洲是美国最重要的贸易伙伴之一。
道琼工业指数 收高39.05点，或0.22%，至17,554.28点；标准普尔500指数 收升9.59点，或0.47%，至2,032.14点；Nasdaq指数 升12.575点，或0.27%，收报4,667.421点。
标普500指数收盘水准较12月底所创的纪录收盘高位低2.8%。
标普能源股指数 升1.8%，为表现最佳板块，今日美国原油期货大涨2.8%。标普500指数油气开采指数 升2.8%。
尽管今日油价上涨，但原油期货仍势将录得过去17周内第15周收低。
IBM重挫3.1%，报152.09美元，此前该公司公布的营收低于预期，且给出的2015年度盈利目标也不及预估。该股在标普500指数成份股中跌幅居前，对道指拖累最大。
不过UnitedHealth Group Inc 公布第四季盈利超过预期后股价大涨3.5%，报109.32美元，提振了蓝筹股指数。
Netflix Inc 跳升17.3%，报409.28美元，昨日该公司公布的盈利超过预期，并表示在海外市场的成长快于之前预期。
纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,956与1,113，比率为1.76:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,586和1,156，比率为1.37:1。
37只标普500指数成份股触及52周新高，9只触及52周新低；41只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，95只触及新低。
根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约69亿股，低于本月迄今日成交均值73亿股。(完)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。
路透5月9日 - 新加坡股市周二连续第三日收升，创下21个月收盘高 位，受银行股涨势扶助。其它东南亚股市则介于收平和下滑之间，市场缺 乏交投诱因。 亚洲股市小幅下滑，法国总统大选结束后投资者在寻找下一个市场催 化剂。 “经济数据清淡的背景下，亚洲市场在等待韩国大选结果，”华侨银 行在一份报告中写道。 韩国周二开始投票选举新的领导人，希望摆脱前任总统贪腐丑闻继续 前进。前任总统朴槿惠因贪腐丑闻下台，并使政商两界精英大为震动。若 无重大意外，文在寅将当选总统。他呼吁对朝鲜(北韩)采取温和方式，希 望对有影响力的家族式企业进行改革，并提高财政支出以创造就业。 在新加坡股市，金融股帮助指标股指创下2015年7月来最高收位。 华侨银行 收高1.6%，之前该行公布季度获利增长14%，与星展集团控股<DBSM. SI>和大华银行业绩相仿。 印尼股市 稍稍收跌，止住三日连涨态势，盘中一度触及纪录高位。 能源股跌幅居
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.3 p +0.7 f +2.1 p 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第四季 0.2 f