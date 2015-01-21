美国股市：受ECB相关揣测带动上涨，但IBM下挫限制涨幅

美股会得益于支撑欧元区经济的计划，因欧洲是美国最重要的贸易伙伴之一。

道琼工业指数 收高39.05点，或0.22%，至17,554.28点；标准普尔500指数 收升9.59点，或0.47%，至2,032.14点；Nasdaq指数 升12.575点，或0.27%，收报4,667.421点。

标普500指数收盘水准较12月底所创的纪录收盘高位低2.8%。

标普能源股指数 升1.8%，为表现最佳板块，今日美国原油期货大涨2.8%。标普500指数油气开采指数 升2.8%。

尽管今日油价上涨，但原油期货仍势将录得过去17周内第15周收低。

IBM重挫3.1%，报152.09美元，此前该公司公布的营收低于预期，且给出的2015年度盈利目标也不及预估。该股在标普500指数成份股中跌幅居前，对道指拖累最大。

不过UnitedHealth Group Inc 公布第四季盈利超过预期后股价大涨3.5%，报109.32美元，提振了蓝筹股指数。

Netflix Inc 跳升17.3%，报409.28美元，昨日该公司公布的盈利超过预期，并表示在海外市场的成长快于之前预期。

纽约证交所上涨股和下跌股家数分别为1,956与1,113，比率为1.76:1；Nasdaq市场下跌股和上涨股家数分别为1,586和1,156，比率为1.37:1。

37只标普500指数成份股触及52周新高，9只触及52周新低；41只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，95只触及新低。

根据BATS Global Markets数据，美国各证交所总计成交约69亿股，低于本月迄今日成交均值73亿股。(完)