美国股市: 开高，此前欧洲央行宣布推出量化宽松政策

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8990元附近
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
路透1月22日 - 美国股市周四开高，此前欧洲央行宣布推出量化宽松政策刺激欧元区经济。
欧洲央行周四决定启动量化宽松计划，从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。其中一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。
道琼工业指数 升71.79点，或0.41%，至17,626.07点；标准普尔500指数 涨8.93点，或0.44%，至2,041.05点；Nasdaq指数 升25.44点，或0.54%，至4,692.86点。(完)
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
路透渥太华5月5日 - 加拿大4月就业增长令人失望，经济创造的就业岗位少于预期；但失业率降至全球金融危机以来最低，因年轻人求职人数下滑。
路透5月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7831港元 ) 美国股市周五收涨，道琼工业指数收涨55.47点，或0.26%，报21,006.94点，标准普尔500指数触及 纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普通股 较港股溢价 量 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 114.820 1.80 20798 8.937 1.32 中国铝业