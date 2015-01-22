美国股市: 开高，此前欧洲央行宣布推出量化宽松政策

路透1月22日 - 美国股市周四开高，此前欧洲央行宣布推出量化宽松政策刺激欧元区经济。

欧洲央行周四决定启动量化宽松计划，从3月到明年9月期间，将每月购买600亿欧元规模的主权债。其中一部分资金将来自于现有计划。希腊等接受救助的国家公债也将包括在内，但将附加一定的条款。

道琼工业指数 升71.79点，或0.41%，至17,626.07点；标准普尔500指数 涨8.93点，或0.44%，至2,041.05点；Nasdaq指数 升25.44点，或0.54%，至4,692.86点。(完)