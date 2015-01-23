美国股市: 开盘基本持平，受企业疲弱业绩拖累

路透纽约1月23日 - 美国股市周五开盘基本持平，因部分企业公布的业绩疲弱，使股市在连续四日上扬后动能所有减弱。

道琼工业指数 跌12.2点，或0.07%，至17,801.78点；标准普尔500指数 微挫1.33点，或0.06%，至2,061.82点；Nasdaq指数 小幅回落2.87点，或0.06%，至4,747.53点。(完)