美国股市：受矿业股和联合包裹拖累多数走低，但本周三大指数均收涨

日本股市：日经指数小幅收低，因日圆走强引发股指期货卖压
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
* 三大指数结束三周连跌收涨
* 联合包裹重挫近10%，因发布疲弱财测
* 高盛上调基本金属价格预估后，材料股表现滞后
* 道指回落0.79%，标普500指数下跌0.55%，Nasdaq指数上扬0.16%
路透纽约1月23日 - 美国股市周五涨跌互现，联合包裹(优比速,UPS)财测不及预期等令人失望的企业消息，以及高盛报告公布后材料股走低，拖累道指和标普500指数收跌。
不过，三大指数过去四周来首周收涨，部分受助于欧洲央行周四决定进一步加大刺激力度，重振欧元区经济。
材料股 下跌1.6%，拖累标普500指数的表现，之前高盛下调多家矿商的目标价，其中包括将美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的目标价下调42%，至18美元。高盛还下调了铝、铜和镍等基本金属的价格预估。
联合包裹 和艾克森美孚 是对标普500指数拖累最大的成份股之一，之前联合包裹发布低迷财测，而瑞信将艾克森美孚的评级调降至“跑输大盘”。
投资者人气正面限制市场跌幅，因欧洲央行周四宣布一项规模大于预期的公债购买计划，以提振欧元区经济，并对抗通缩。
“从目前的水平来看，我们认为去年的走势仍在延续，趋势仍是上行，”Rosenblatt Securities的董事总经理Gordon Charlop表示，“未来市场回调的幅度将有所加大，波动也会更加剧烈，但大趋势不变。”
道琼工业指数 收跌141.38点，或0.79%，至17,672.60点；标准普尔500指数 收低11.33点，或0.55%，至2,051.82点；Nasdaq指数 上升7.482点，或0.16%，收报4,757.879点。
本周，道指升0.9%，标普500指数上涨1.6%，Nasdaq指数大涨2.7%。
联合包裹(优比速,UPS)给出的第四季财测不及预期，公司表示美国本土市场表现令人失望。联合包裹股价暴跌9.9%，报102.93美元。
汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的18%的标普500指数成份股企业中，72.2%的盈利超过分析师预期，54.4%的营收高于预估。长期均值分别为63%和61%。
星巴克 上涨6.6%，报88.22美元，上日公司公布美洲地区同店销售好于预期。
纽约证交所下跌股和上涨股分别家数为1,678和1,368，比率为1.23:1；Nasdaq市场，下跌股和上涨股家数分别为1,514和1,207，比率为1.25:1 。
73只标普500指数成份股触及52周新高，6只触及52周新低；91只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，56只触及新低。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约64亿股，本月迄今均值为73亿股。(完)
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透台北5月12日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超17.11亿台币，连五日买超金 额共计226.07亿台币；上交易日修正后为买超40.70亿台币。 三大法人今日合计买超35.51亿台币，上交易日修正后为买超37.64亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/12 +17.11 +35.51 5/11 +40.70r +37.64r 5/10 +51.62 +66.87r 5/9 +56.06r +25.33r 5/8 +60.58 +48.40r 5/5 -9.39r -30.73r 5/4 +49.53 +47.07r 5/3