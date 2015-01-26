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市场报道 | 2015年 1月 26日 星期一 22:36 BJT

美国股市: 开盘基本持平，此前希腊左翼激进联盟党在选举中大获全胜

路透纽约1月26日 - 美国股市周一开盘基本持平，希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，令市场再度担心欧元区出现不稳定局面，但投资人认为希腊退出欧元区的可能性不大。

道琼工业指数 跌12.71点，或0.07%，至17,659.89点；标准普尔500指数 微挫2.23点，或0.11%，至2,049.59点；Nasdaq指数 小幅回落7.05点，或0.15%，至4,750.83点。(完)
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