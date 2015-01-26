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市场报道 | 2015年 1月 27日 星期二 05:10 BJT

美国股市: 道琼工业指数小涨0.03%，Nasdaq指数上扬0.29%

路透纽约1月26日 - 美国股市周一小涨，因对左翼政党在希腊大选中获胜可能给欧元区带来新危机的担忧，被能源和生物科技股上涨所抵消。

道琼工业指数 微升6.10点，或0.03%，至17,678.70点；标准普尔500指数 小涨5.27点，或0.26%，至2,057.09点；Nasdaq指数 上扬13.884点，或0.29%，至4,771.763点。(完)
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