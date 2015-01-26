美国股市：在希腊大选后小幅收高，能源股攀升

* Rock-Tenn和MeadWestvaco受购并交易带动大涨

* D.R. Horton up公布业绩后走强，提振地产股

* 道指微升0.03%，标普500指数升0.26%，Nasdaq指数涨0.29%

路透纽约1月26日 - 美国股市周一小涨，因对左翼政党在希腊大选中获胜可能给欧元区带来新危机的担忧，被能源上涨所抵消。

希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。

尽管美国对希腊的直接敞口有限，但地区波动性扩大也可能伤及跨国企业。

“在希腊选举前市场惶恐情绪弥漫...但今晨前左翼激进联盟党赢得大选的因素已经被市场消化了。”Apex Capital股市交易部门主管Robert Francello表示。

能源股领涨，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里对路透表示，油价可能已经触顶，短期内就会反弹。

雪佛龙 升1.9%，报108.88美元，艾克森美孚 升1%，报91.76美元，是对标普500指数提振作用最大的成份股。标普能源股指数 升1.4%。

道琼工业指数 微升6.10点，或0.03%，至17,678.70点；标准普尔500指数 小涨5.27点，或0.26%，至2,057.09点；Nasdaq指数 上扬13.88点，或0.29%，至4,771.76点。

购并消息中，Rock-Tenn Co 和MeadWestvaco Corp 表示，将合并组建包装集团，价值160亿美元，MeadWestvaco股东持有多数股权。

Rock-Tenn跳升6.1%，报66.84美元，MeadWestvaco急升14%，报51.34美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。

地产商D.R. Horton Inc 攀升4.9%，报24.25美元，此前该公司公布的营收成长胜预期。地产股指数 升1.9%。

汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的19%标普500指数成份股企业中，71.6%的盈利超过分析师预期，54.7%的营收高于预估。长期均值分别为63%和61%。

纽约证交所上涨和下跌家数分别为2,111和952，比率为2.22:1；Nasdaq市场，上涨和下跌家数分别为1,785和987，比率为1.81:1 。

38只标普500指数成份股触及52周新高，8只触及52周新低；80只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，58只触及新低。(完)