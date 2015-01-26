美国股市：在希腊大选后小幅收高，能源股攀升

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* Rock-Tenn和MeadWestvaco受购并交易带动大涨
* D.R. Horton up公布业绩后走强，提振地产股
* 道指微升0.03%，标普500指数升0.26%，Nasdaq指数涨0.29%
路透纽约1月26日 - 美国股市周一小涨，因对左翼政党在希腊大选中获胜可能给欧元区带来新危机的担忧，被能源上涨所抵消。
希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉斯承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“屈辱与痛苦”已经落幕。
尽管美国对希腊的直接敞口有限，但地区波动性扩大也可能伤及跨国企业。
“在希腊选举前市场惶恐情绪弥漫...但今晨前左翼激进联盟党赢得大选的因素已经被市场消化了。”Apex Capital股市交易部门主管Robert Francello表示。
能源股领涨，此前石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里对路透表示，油价可能已经触顶，短期内就会反弹。
雪佛龙 升1.9%，报108.88美元，艾克森美孚 升1%，报91.76美元，是对标普500指数提振作用最大的成份股。标普能源股指数 升1.4%。
道琼工业指数 微升6.10点，或0.03%，至17,678.70点；标准普尔500指数 小涨5.27点，或0.26%，至2,057.09点；Nasdaq指数 上扬13.88点，或0.29%，至4,771.76点。
购并消息中，Rock-Tenn Co 和MeadWestvaco Corp 表示，将合并组建包装集团，价值160亿美元，MeadWestvaco股东持有多数股权。
Rock-Tenn跳升6.1%，报66.84美元，MeadWestvaco急升14%，报51.34美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。
地产商D.R. Horton Inc 攀升4.9%，报24.25美元，此前该公司公布的营收成长胜预期。地产股指数 升1.9%。
汤森路透数据显示，在迄今已公布业绩的19%标普500指数成份股企业中，71.6%的盈利超过分析师预期，54.7%的营收高于预估。长期均值分别为63%和61%。
纽约证交所上涨和下跌家数分别为2,111和952，比率为2.22:1；Nasdaq市场，上涨和下跌家数分别为1,785和987，比率为1.81:1 。
38只标普500指数成份股触及52周新高，8只触及52周新低；80只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，58只触及新低。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)