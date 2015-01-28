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市场报道 | 2015年 1月 28日 星期三 22:36 BJT

美国股市: 受业绩带动开盘上扬，市场关注美联储政策声明

路透纽约1月28日 - 美国股市周三开盘上扬，受助于苹果和波音业绩，但市场焦点可能转向今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内首次政策会议结束后发布的政策决定。

道琼工业指数 升30.34点，或0.17%，至17,417.55点；标准普尔500指数 涨11.14点，或0.55%，至2,040.69点；Nasdaq指数 上扬60.55点，或1.29%，至4,742.05点。(完)
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