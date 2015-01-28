美国股市: 受业绩带动开盘上扬，市场关注美联储政策声明

标题新闻：美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示3月经季调后职位空缺增至574.3万
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月28日 - 美国股市周三开盘上扬，受助于苹果和波音业绩，但市场焦点可能转向今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内首次政策会议结束后发布的政策决定。
道琼工业指数 升30.34点，或0.17%，至17,417.55点；标准普尔500指数 涨11.14点，或0.55%，至2,040.69点；Nasdaq指数 上扬60.55点，或1.29%，至4,742.05点。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透5月9日 - 美国股市周二开盘上扬，标普500和纳斯达克指数创纪录新高，因马克龙在法国大选中获胜后，对风险资产的购买意愿增强，且本季报期美国企业业绩强劲。