美国股市：美联储声明发布后收低，受油价下挫拖累

* 美联储称在升息问题上将保持“耐心”

* 美国原油期货下挫，能源股走软

* 苹果公布历来最大企业季度盈利

* 道指下挫1.13%，标普500指数跌1.35%，Nasdaq指数收低0.93%

路透纽约1月28日 - 美国股市周三大跌，受标普500指数能源股重挫拖累，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称美国经济仍在复苏的轨道上。

美联储结束了今年首次政策会议，会上联储官员未受其他多国央行采取迫切行动提振本国经济的影响，他们认为美国经济继续扩张。

美联储发布声明后，美元指数 进一步走强，给油价带来新的压力。美国原油期货跌至2009年初来最低，能源股 卖压加重。

尽管许多市场人士表示，对美联储声明并不感到意外，但Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示，美联储的措辞看来在支持升息方面略更强硬。

“这比投资人原先预想的更为强硬，”Massocca称，“我认为投资人不会反应过度，但对我来说有些意外，我认为他们会将仪表盘转两度，但他们转了六度。”

声明发布后，公债价格上扬，这可能也给股市带来一些压力。

道琼工业指数 下跌195.84点，或1.13%，至17,191.37点；标准普尔500指数 收挫27.39点，或1.35%，至2,002.16点；Nasdaq指数 回落43.50点，或0.93%，至4,637.99点。

标普能源股指数 重挫3.9%，因美国原油期货大跌超过4%，至每桶44.31美元。巴克莱和高盛今日稍早都对油市前景发表了悲观的看法。

“今日声明表明，他们不再那么确信核心通胀能不受油价大跌的影响，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示，“目前我预计美联储将在9月升息。”

盘中稍早，美股受到苹果和波音业绩提振。

苹果 劲升5.7%，限制了Nasdaq指数的跌幅。苹果大屏幕iPhones手机在节日销售季销情创纪录，扶助该公司季度盈利创企业历史最高。

波音 大涨5.4%，此前该公司发布的盈利和营收轻松超过市场预期。

纽约证交所下跌和上涨家数分别为2,284和825，比率为2.77:1；Nasdaq市场，下跌和上涨家数分别为2,077和665，比率为3.12:1 。

58只标普500指数成份股触及52周新高，14只触及52周新低；72只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，71只触及新低。

根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约76亿股，高于本月迄今均值约71.6亿股。(完)