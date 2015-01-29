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市场报道 | 2015年 1月 29日 星期四 22:42 BJT

美国股市: 开盘表现不一，就业数据强劲提振道指反弹

路透纽约1月29日 - 美国股市周四开盘表现不一，标普500指数基本持稳，道指在连续两日大跌后反弹，因就业数据强劲，不过，高通 在公布业绩后下挫拖累Nasdaq指数走低。

道琼工业指数 升40.91点，或0.24%，至17,232.28点；标准普尔500指数 小涨1.98点，或0.1%，至2,004.14 点；Nasdaq指数 回落4.71点，或0.1%，至4,633.29点。(完)
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