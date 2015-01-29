版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 05:08 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高1.31%，Nasdaq指数上扬0.98%

路透纽约1月29日 - 美国股市周四尾盘反弹，终场大幅收高，盘中走势反复，因油价扭转稍早跌势，带动能源股转跌为升。

道琼工业指数 大涨225.48点，或1.31%，至17,416.85点；标准普尔500指数 收高19.10点，或0.95%，至2,021.26点；Nasdaq指数 上扬45.41点，或0.98%，至4,683.41点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐