美国股市: 道琼工业指数收高1.31%，Nasdaq指数上扬0.98%

台湾货币市场：短率稳于低位，股市再攻万点短钱盛行

* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点，跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台股今日盘中再度上攻突破万点关卡；亚洲股市周四也上涨，受惠于MSCI明晟全球市场指数昨天创下纪录收盘高位，因油价劲升提振了能源股。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该