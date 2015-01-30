美国股市: 受GDP数据不及预期拖累开低，本月势将连跌第二个月

日本股市：日经指数继昨日大涨后丧失动能，索尼攀高
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
路透纽约1月30日 - 美国股市周五开低，因数据显示去年第四季美国国内生产总值(GDP)增幅不及预期，主要股市势将连跌第二个月。
能源股对股指的拖累较大，雪佛龙 公布季度盈利骤降。
道琼工业指数 下滑55.04点，或0.32%，至17,361.81点；标准普尔500指数 跌5.44点，或0.27%，至2,015.81点；Nasdaq指数 回落11.64点，或0.25%，至4,671.76点。(完)
日经指数早盘收跌0.08%至19,879.98点。该指数距离周一所及的2015年12月以来最高位19,929.48点仍仅一步之遥。马克龙赢得法国总统大选改善了投资者风险人气，促使日股周一上涨。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2016
路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。