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市场报道 | 2015年 1月 30日 星期五 22:38 BJT

美国股市: 受GDP数据不及预期拖累开低，本月势将连跌第二个月

路透纽约1月30日 - 美国股市周五开低，因数据显示去年第四季美国国内生产总值(GDP)增幅不及预期，主要股市势将连跌第二个月。

能源股对股指的拖累较大，雪佛龙 公布季度盈利骤降。

道琼工业指数 下滑55.04点，或0.32%，至17,361.81点；标准普尔500指数 跌5.44点，或0.27%，至2,015.81点；Nasdaq指数 回落11.64点，或0.25%，至4,671.76点。(完)
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