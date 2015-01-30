美国股市: 受GDP数据不及预期拖累开低，本月势将连跌第二个月

香港个股：辉山乳业称中银澳门要求其本月16日前偿还共约5,100万美元

路透香港5月9日 - 停牌一个多月再遭香港证监会指令停牌的辉山乳业表示，已接获中国银行澳门分行之函件，要求公司在5月16日前偿还融资协议项下共计约5,100万美元的本金及相关利息。