美国股市: 开盘上扬，受助于希腊债务问题得到解决的希望和油价上涨

路透纽约2月3日 - 美国股市周二开盘上扬，指标标普500指数势将继续在希腊可能与国际金主达成债务协议的希望和油价上涨的推动下攀升。

道琼工业指数 升48.1点，或0.28%，至17,409.14点；标准普尔500指数 涨4.53点，或0.22%，至2,025.38点；Nasdaq指数 上扬15.09点，或0.32%，至4,691.78点。(完)