美国股市: 道琼工业指数收高1.76%，Nasdaq指数上扬1.09%

路透纽约2月3日 - 美国股市周二劲升逾1%，能源股受油价延续近期强劲反弹走势带动领涨，而1月汽车销售高于预期也为升势助力。

道琼工业指数 大涨305.36点，或1.76%，至17,666.40点；标准普尔500指数 收高29.18点，或1.44%，至2,050.03点；Nasdaq指数 升51.05点，或1.09%，至4,727.74点。(完)