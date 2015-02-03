美国股市：连续第二日大涨，能源股受油价延续近期强劲反弹走势带动领涨

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* Staples和Office Depot洽商合并－华尔街日报
* 强劲的汽车销售也为升势助力
* 道指收高1.8%，标普500指数升1.4%，Nasdaq指数升1.1%
路透纽约2月3日 - 美国股市周二劲升逾1%，能源股受油价延续近期强劲反弹走势带动领涨，而1月汽车销售高于预期也为升势助力。
购并交易也对走势有帮助，Office Depot 暴涨21.6%，报9.28美元，此前华尔街日报报导，该零售商同Staples Inc 就合并进行深入磋商。Staples股价劲升10.9%，报19.01美元。
过去两日，标普500指数升2.8%，因油价反弹以及寄望希腊达成债务协议，对全球经济的担忧缓和，但该指数自12月中以来一直在1,972-2,093点之间的区间内交投，目前水准同12月31日收盘水准相若。
今年迄今，市场走势波动，标普500指数日交投区间宽幅为去年均值逾两倍。
美国原油期货 激升7%，结算价报53.05美元，布兰特原油期货和美国原油期货自上周三收盘以来猛涨了近19%，标普500能源股指数 今日攀升2.8%。
道琼工业指数成份股艾克森美孚 收高3%，报92.25美元，雪佛龙 劲扬3.3%，报109.53美元，重型机械生产商卡特彼 升3.8%，报83.92美元，这些都对道指有较大提振作用。
“当感觉油价可能触及短期底部时，那些原本极度看空的投资人有些开始出脱空头押注了。”Wedbush Securities股票交易部门董事总经理Michael James表示。
道琼工业指数 大涨305.36点，或1.76%，至17,666.40点；标准普尔500指数 收高29.18点，或1.44%，至2,050.03点；Nasdaq指数 升51.05点，或1.09%，至4,727.74点。
1月汽车销售超过预期，受到汽油价格低廉以及信贷宽松带动。福特汽车 升2.5%，报15.65美元，通用汽车 升2.6%，报33.98美元，菲亚特克莱斯勒 攀升3.3%，报13.95美元。
收盘后，迪士尼 公布了业绩，该股盘后升3.1%，报96.97美元。
汤森路透数据显示，目前预计标普500指数成份股企业首季盈利较上年同期降低1.2%。
根据BATS Global Markets，美国各交易所总成交量约84亿股，高于过去五个交易日均值约77亿股。
纽约证交所上涨和下跌家数分别为2,478和615，比率为4.03:1；Nasdaq市场，上涨和下跌家数分别为2,029和753，比率为2.69:1 。
19只标普500指数成份股触及52周新高，没有股票触及52周新低；65只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三