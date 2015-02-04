美国股市: 开盘走低，因油价回落和就业数据令人失望

路透纽约2月4日 - 美国股市周三开盘走低，标普500指数之前连涨两日，因油价回落和就业数据令人失望。

道琼工业指数 跌2.31点，或0.01%，至17,664.09点；标准普尔500指数 挫7.36点，或0.36%，至2,042.67点；Nasdaq指数 回落24.27点，或0.51%，至4,703.47点。(完)