美国股市：受能源股攀升带动大涨，辉瑞巨额收购Hospira也提振人气

* 辉瑞以约150亿美元收购Hospira

* Michael Kors公布业绩和财测后重挫

* 原油价格反弹带动能源股上涨

* 道指升1.2%，标普500指数和Nasdaq指数收高1%

路透纽约2月5日 - 美国股市周四大涨，因能源股和油价一起反弹，且辉瑞(Pfizer) 以巨额收购Hospira的消息也提振股市人气。

标普能源股指数 跳升1.5%，因油价从昨日跌势中强劲反弹。美国原油期货 升4.2%，结算价报每桶50.48美元，因产油国利比亚暴力冲突升级且中国央行放宽政策料提振原油需求。

欧元区忧虑也有所缓解。希腊提出5月底前的过渡方案，以便争取时间磋商债务协议，承诺竭尽所能避免违约。周三欧洲央行突然宣布将停止接受希腊债券作为融资抵押。

“市场试图摆脱希腊情势的影响。原本预计可能会谈崩，目前看来，至少肯定在短期内，不会达成协议。”Commonwealth Financial投资长Brad McMillan表示。

今日上涨带动标普500指数升至去年收盘水准之上，之前几日大致受油价走势影响，市场出现波动。

辉瑞 是对标普500指数提振最大的个股之一，之前该公司称，将斥资约150亿美元收购同业Hospira Inc ，以扩大其非专利可注射药的组合。Hospira暴涨35.2%，报87.64美元，为百分比涨幅最大的标普500指数成份股。辉瑞上扬2.9%，报32.99美元。

道琼工业指数 上涨211.86点，或1.2%，至17,884.88点；标准普尔500指数 上扬21.01点，或1.03%，至2,062.52点；Nasdaq指数 上涨48.394点，或1.03%，至4,765.097点。

今日公布的数据显示，上周初请失业金人口增幅不及预期。这也扶助提振市场的乐观人气。周三公布的民间就业报告不及预期，美国政府将于周五公布月度就业数据。

今日公布的另一项数据显示，美国12月贸易逆差扩阔至2012年来最高水平，这可能导致第四季成长数据初估值被下修。另外，第四季非农生产率降幅超过预期。

奢侈饰品零售商Michael Kors 股价劲挫2.3%，至69.77美元，之前该公司公布第三季业绩，并预计第四季获利不及预期。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为69亿股，低于过去五个交易日的日成交均值81亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为2,349和749股，比率为3.14:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为2,028和718股，比率为2.82:1。

43只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；90只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，36只触及新低。(完)