美国股市：开低，因中国经济数据令人失望且希腊债务磋商愈发紧张

路透纽约2月9日 - 美国股市周一开低，此前中国公布的经济数据令人失望，且希腊债务磋商紧张局势有升级的迹象。

道琼工业指数 跌38.7点，或0.22%，至17,785.59点；标准普尔500指数 下滑4.84点，或0.24%，至2,050.63点；Nasdaq指数 跌20.60点，或0.43%，至4,723.80点。(完)