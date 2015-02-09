美国股市：开低，因中国经济数据令人失望且希腊债务磋商愈发紧张

中国企业：众安科技发布国内首个基于区块链和人工智能的云服务平台
路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。
路透纽约2月9日 - 美国股市周一开低，此前中国公布的经济数据令人失望，且希腊债务磋商紧张局势有升级的迹象。
道琼工业指数 跌38.7点，或0.22%，至17,785.59点；标准普尔500指数 下滑4.84点，或0.24%，至2,050.63点；Nasdaq指数 跌20.60点，或0.43%，至4,723.80点。(完)
路透上海5月10日 - 区块链等前沿技术的应用正在中国加速应用。国内首个互联网保险公司众安保险的科技子公司--众安科技近日发布国内首个基于区块链和人工智能等技术的云服务平台--安链云，并推出一系列产品，推动区块链和人工智能等应用在国内进一步落地。
路透香港5月10日 - 亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）周三公布今年首季净利同比增长20%，好于市场预期，主要得益于股市交投增加；该股午盘升幅随即扩大。
路透台北5月10日 - 台湾股市周三走高，追随亚洲其他股市升势，但仍低于上日突破的10,000点关口。这是台股两年来首次突破万点大关。