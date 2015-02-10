美国股市: 道琼工业指数收高0.79%，Nasdaq指数上扬1.3%

路透纽约2月10日 - 美国股市周二收高，因寄望希腊债务磋商能达成协议，令欧洲局势稳定下来。但油价大跌限制了市场升幅。

道琼工业指数 上涨139.55点，或0.79%，至17,868.76点；标准普尔500指数 上扬21.85点，或1.07%，至2,068.59点；Nasdaq指数 大涨61.63点，或1.3%，至4,787.65点。(完)