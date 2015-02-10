美国股市: 道琼工业指数收高0.79%，Nasdaq指数上扬1.3%

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透纽约2月10日 - 美国股市周二收高，因寄望希腊债务磋商能达成协议，令欧洲局势稳定下来。但油价大跌限制了市场升幅。
道琼工业指数 上涨139.55点，或0.79%，至17,868.76点；标准普尔500指数 上扬21.85点，或1.07%，至2,068.59点；Nasdaq指数 大涨61.63点，或1.3%，至4,787.65点。(完)
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。