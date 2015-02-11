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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 22:36 BJT

美国股市: 开盘基本持稳，关注欧元区财长会议

路透纽约2月11日 - 美国股市周三开盘基本持稳，标普500指数昨日攀升至年内最高水平，市场关注今日举行的欧元区财长会议，会上会讨论希腊债务计划。

道琼工业指数 跌33.65点，或0.19%，至17,835.11点；标准普尔500指数 小跌1.37点，或0.07%，至2,067.22点；Nasdaq指数 微升0.21点，或0.00%，至4,787.85点。(完)
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