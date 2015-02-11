美国股市：几收平盘，投资人静待希腊债务和乌克兰和平谈判结果

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，因回补空头
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
* 百事可乐公布业绩后攀升，沃尔玛因加拿大扩张计划而下滑
* 公用事业股下跌，苹果受伊坎言论带动大涨
* 道指微跌0.04%，标普指数收平，Nasdaq指数上扬0.28%
路透纽约2月11日 - 美国股市标普500指数周三基本收平，因投资人等待希腊债务和乌克兰和平谈判的结果，不愿大举押注，而苹果 受投资大亨伊坎发布乐观评论带动大涨，扶助提振Nasdaq指数。
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周三开始同欧元区财政开始紧张的谈判，此前希腊新政府赢得了拒绝延长国际救助的议会信任投票。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，会谈可能耗时。
“希腊局势目前是市场焦点之一。这令资金离场观望，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。
法国、德国、俄罗斯和乌克兰开始和和平谈判，但乌克兰亲俄分离主义份子加强了攻势，这令市场不确定性加重。
伊坎发信指出苹果估值应在216美元，这带动苹果大涨2.3%，收报124.88美元，尾盘提振Nasdaq指数。
道琼工业指数 下跌6.62点，或0.04%，至17,862.14点；标准普尔500指数 小跌0.06点，或0.00%，至2,068.53点；Nasdaq指数 上涨13.54点，或0.28%，至4,801.18点。
公用事业股 为表现最差的板块，因在美联储预计今年稍晚升息前，投资人从较高收益股票中撤资。公用事业指数收低2.4%，自1月28日触及高位后已经大跌约8%。
百事可乐 收高2.5%，该公司公布的季度获利优于预期，并宣布了股份回购计划。
沃尔玛 下挫1.1%，令道指承压，此前该公司表示，将在加拿大投资扩张。
尽管一些著名的跨国企业业绩主要因美元强势而不及预期，但汤森路透数据显示，截至周三早上，在352家公布了业绩的标普500指数成份股企业中，72.4%的季度盈利好于预期，高于过去四季均值的69%，季度盈利增长率为6.7%。
根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约64亿股，低于过去五个交易日的日成交均值为70亿股。
纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,679和1,400股，比率为1.20:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,474和1,209股，比率为1.22:1。
39只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低；81只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，50只触及新低。(完)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高4-1/2美分，报每蒲式耳4.42-1/4美元，分析师称，因空头回补和近期降雨引发的产量忧虑。