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市场报道 | 2015年 2月 13日 星期五 22:36 BJT

美国股市：开高，受强劲的德国经济成长数据带动

路透纽约2月13日 - 美国股市周五小幅开高，受到强劲的德国经济成长数据带动，稍后美国将公布消费者信心数据。主要股指势将连续第二周大涨。

道琼工业指数 升11.01点，或0.06%，至17,983.39点；标准普尔500指数 涨1.08点，或0.05%，至2,089.56点；Nasdaq指数 上扬11.24点，或0.23%，至4,868.86点。(完)
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