美国股市： 标普500指数收在新高，因公债下挫及仍对希腊能达成协议乐观

* 投资人关注希腊和乌克兰局势

* 标普500指数收在2,100点之上

* 道指和标普500指数收高0.2%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约2月17日 - 美国股市周二上涨，标普500指数升至2,100点以上，创收盘纪录高位，因投资者对希腊和债权人将达成债务协议的乐观情绪再度增强，且公债被抛售。

消息人士向路透表示，希腊周三将要求延长贷款协议，这是希腊债务磋商可能会取得进展的迹象。周一，希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判破裂，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。

不过，尾盘，德国财长对德国电台ZDF表示，有关希腊的讨论不是关于贷款协议，而是关于希腊是否能履行救助计划。

美国公债价格下挫，指标10年期公债收益率升至七周高位，因预期美联储可能早至6月升息。美联储将在周三发布上次货币政策会议记录。

BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示，“因全球公债如此之低，带动了对股市的兴致，可能值得冒险获得较高回报。”

标普500指数成份股中涨幅居前的有医疗设备生产商Medtronic Plc ，该公司上月完成499亿美元收购爱尔兰Covidien Plc，该股大涨3.7%，报78.07美元。Medtronic报告的会计年度第三季盈利优于预期。

道琼工业指数 上升28.23点，或0.16%，至18,047.58点；标准普尔500指数 上涨3.35点，或0.16%，至2,100.34点；Nasdaq指数 上涨5.43点，或0.11%，至4,899.27点。

美国上市的National Bank of Greece 收高1.2%，报1.63美元，此前一度暴跌逾13%。

下跌个股中，Celsus Therapeutics 崩跌81.4%，报1.15美元，此前该公司的主打药品未能通过中期试验。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约62亿股，低于过去五个交易日的日成交均值67亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,776和1,337股，比率为1.33:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,533和1,199股，比率为1.28:1。

64只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；115只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)