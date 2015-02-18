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市场报道 | 2015年 2月 19日 星期四 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数小跌0.1%，Nasdaq指数上涨0.14%

路透纽约2月18日 - 美股道指和标普500指数周三小跌，跟随能源股跌势，但美联储最新会议记录显示决策者担忧过早升息限制了跌幅。

道琼工业指数 小跌17.73点，或0.1%，至18,029.85点；标准普尔500指数 微挫0.66点，或0.03%，至2,099.68点；Nasdaq指数 小涨7.096点，或0.14%，至4,906.363点。(完)
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