美国股市: 道琼工业指数小跌0.1%，Nasdaq指数上涨0.14%

欧洲汇市：英镑徘徊在七个月高点附近，等待建筑业数据出炉
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透纽约2月18日 - 美股道指和标普500指数周三小跌，跟随能源股跌势，但美联储最新会议记录显示决策者担忧过早升息限制了跌幅。
道琼工业指数 小跌17.73点，或0.1%，至18,029.85点；标准普尔500指数 微挫0.66点，或0.03%，至2,099.68点；Nasdaq指数 小涨7.096点，或0.14%，至4,906.363点。(完)
路透伦敦5月3日 - 英镑兑美元周三下跌，但仍接近七个月高点，投资者在等待一项建筑业活动调查数据，以寻找英国经济状况的进一步线索。
路透5月3日 - 金价周三徘徊在上日触及的三周低点附近，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在6月加息的预期，带动美元走强。
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)