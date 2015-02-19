更正-美国股市：收盘基本持平，美联储会议记录提供支撑

(更正：正文第二段“旧金山附近”有误，应为“洛杉矶附近”)

* 美联储会议记录显示政策制定者担心升息过早

* 艾克森美孚下滑，此前消息称旗下一炼厂发生爆炸

* 道指收低0.1%，标普500指数微跌0.03%，Nasdaq指数升0.1%

路透纽约2月18日 - 美股道指和标普500指数周三小跌，跟随能源股跌势，但美联储最新会议记录显示决策者担忧过早升息，限制了跌幅。

艾克森美孚 收挫2.2%，报91.01美元，对标普500指数和道指的拖累最大，此前消息称该公司旗下洛杉矶附近一炼厂发生火灾和爆炸，且油价下挫也拖累该股下滑。Berkshire Hathaway 披露卖出了所持37.4亿美元的艾克森的股票。

标普能源股指数 跌1.5%，因美国原油期货结算价跌2.6%，报每桶52.14美元。

根据美联储1月27-28日会议记录，政策制定者在上月会议上表达了对升息过早可能令美国经济复苏降温的担忧。

“会议记录反映我们的观点，即尽管经济在成长，但目前升息还不是板上钉钉的事情，”RidgeWorth Investments高级投资策略师Alan Gayle称。

“显而易见，委员会中有一些温和派委员感觉经济仍没有强到支撑稳定的物价增长，所以这会牵制美联储的货币政策正常化进程。”

任何显示美联储可能推迟而不是提前升息的迹象基本上都会令股市上涨。

标普公用事业股指数 跳升2.4%，对标普500指数的积极作用最大，公债收益率也下滑。标普金融股指数 跌0.7%。

道琼工业指数 小跌17.73点，或0.1%，至18,029.85点；标准普尔500指数 微挫0.66点，或0.03%，至2,099.68点；Nasdaq指数 小涨7.096点，或0.14%，至4,906.363点。

标普500指数之前两日都刷新了纪录收盘高位。

投资人也在权衡希腊局势发展。欧洲央行同意小幅上调对希腊银行的紧急融资上限。

Fossil Group Inc 公布的季度业绩不及预期，该股暴跌15.7%，报83.69美元。

根据BATS Global Markets，美国各证交所总成交量约为约60亿股，低于本月迄今日成交均值72亿股。

纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,662和1,403股，比率为1.18:1；Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,429和1,303股，比率为1.10:1。

58只标普500指数成份股触及52周新高，2只触及新低；83只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)