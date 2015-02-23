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市场报道 | 2015年 2月 23日 星期一 22:41 BJT

美国股市：微幅低开，投资者消化希腊救助计划延长的消息

路透纽约2月23日 - 美国股市周一开盘小幅走低，道指和标普500指数接近纪录水准，投资者消化欧元区财长达成协议，如果希腊制定一系列改革计划，就将该国救助计划延长四个月的消息。

道琼工业指数 跌9.6点，或0.05%，至18,130.84点；标准普尔500指数 小跌1.77点，或0.08%，至2,108.53点；Nasdaq指数 回落3.25点，或0.07%，至4,952.72点。(完)
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