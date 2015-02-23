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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 05:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.13%，Nasdaq指数小涨0.1%

路透纽约2月23日 - 美国股市道指和标普500指数周一收低，从近期触及的纪录高位回落，因油价下滑拖累能源股走软，但Nasdaq指数连续第九个交易日收高，受助于苹果 上涨。

道琼工业指数 收低23.54点，或0.13%，至18,116.90点；标准普尔500指数 微跌0.64点，或0.03%，至2,109.66点；Nasdaq指数 上涨5.005点，或0.1%，至4,960.97点。(完)
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