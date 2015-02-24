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市场报道 | 2015年 2月 24日 星期二 22:36 BJT

美国股市：微幅低开，投资人静待美联储主席叶伦国会作证

路透纽约2月24日 - 美国股市周二开盘小幅走低，道指和标普500指数保持在纪录高位附近，投资人静待美联储主席叶伦稍后在国会作证。

道琼工业指数 跌16.18点，或0.09%，至18,100.66点；标准普尔500指数 小跌1.1点，或0.05%，至2,108.56点；Nasdaq指数 回落4.97点，或0.1%，至4,956.01点。(完)
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