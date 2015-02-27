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市场报道 | 2015年 2月 27日 星期五 22:38 BJT

美国股市: 开盘基本持稳，市场消化GDP数据

路透纽约2月27日 - 美国股市周五开盘持稳，三大股指可能连涨第四周，投资者消化稍早公布的美国成长数据，同时关注稍后公布的消费者信心数据。

道琼工业指数 跌9.15点，或0.05%，至18,205.27点；标准普尔500指数 小跌1.79点，或0.08%，至2,108.95点；Nasdaq指数 回落4.60点，或0.09%，至4,983.29点。(完)
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