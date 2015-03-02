美国股市：上扬，Nasdaq指数触及2000年以来高点

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* Nasdaq指数收在5,000点之上，为2000年3月以来首见
* 标普500指数和道指触及纪录高位
* 消费者支出连续第二个月减少
* Markit制造业PMI指数触及四个月高位，ISM制造业指数降至13个月低位
* 道指上扬0.86%，标普500指数攀升0.61%，Nasdaq收涨0.9%
路透纽约3月2日 - 美国股市周一收涨，Nasdaq指数收在5,000点之上，为2000年互联网泡沫破灭以来首见，因并购交易提振科技股。道指和标普500指数创纪录最高收位，此前经济数据直指美国经济成长逐步加速。
Nasdaq指数 盘中多数时间在5,000点关口上下游走，尾盘积聚动能，收盘稳稳地站在这一关键水准之上，为2000年3月27日以来首次，也是该指数史上第三次收在该水准之上。
“股市的格局发生了翻天覆地的变化。企业的实际获利和营收目前主导Nasdaq市场，”Evercore ISI的董事总经理Douglas Depietro表示。
芯片生产商恩智浦半导体(NXP)、英特尔 以及网络设备生产商思科 在两项并购交易公布后上扬，扶助推高Nasdaq市场。
恩智浦股价暴涨17.3%，报99.56美元，之前该公司同意收购同业飞思卡尔半导体 ，创建一家价值超过400亿美元的新公司。飞思卡尔急升11.8%，报40.36美元。
全球第二大个人电脑(PC)厂商惠普 表示，将以约27亿美元收购无线网设备生产商Aruba Networks ，这是2011年以来惠普达成的最大并购交易。受此消息推动，同业思科的股价攀升2.3 %，报30.19美元。
“本周余下时间，市场可能稍作喘息，投资者静待周五公布的美国经济数据，因该数据将提供美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景的线索，”Depietro说。
美国1月消费者支出连跌第二个月，因汽油价格回落导致通胀压力减弱，个人所得增长0.3%，增幅略低于预期。
另外，两项制造业数据好坏不一，2月Markit美国制造业PMI终值触及四个月高位，而供应管理协会(ISM)制造业指数则跌至13个月最低。
道琼工业指数 收升155.93点，或0.86%，至18,288.63点；标准普尔500指数 上涨12.89点，或0.61%，至2,117.39点；Nasdaq指数 上升44.57点，或0.9%，至5,008.10点。
“资金继续涌入股市，因利率处于低位，且尽管股票估值较高，但并不很过分，”Wedbush Equity Management LLC投资长Stephen Massocca表示。
实木地板零售商Lumber Liquidators 重挫25%，报38.83美元，之前有报导称，该公司产品未能达到安全标准。不过该公司否认了上述报导。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所累计成交约64.3亿股，高于过去五日成交均值63亿股。
纽约证交所上涨股与下跌股分别为1,851和1,214支，比率为1.52:1; Nasdaq市场上涨股与下跌股分别为1,792和960支，比率为1.87:1。
有57只标普500指数成份股触及52周新高，4只触及新低；有144只Nasdaq综合指数成份股触及新高，32只触及新低。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)