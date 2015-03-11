美国股市：受升息忧虑拖累连跌第二日，花旗盘后上扬

* 美联储盘后公布压力测试结果后，花旗和摩根士丹利上扬

* 道指下滑0.16%，标普500指数跌0.19%，Nasdaq指数下跌0.2%

路透纽约3月11日 - 美国股市周三连续第二日收跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的忧虑加重，且美元进一步上升，削弱美国企业的盈利前景。

标普500指数昨日录得两个月来最大单日跌幅，跌势比上周五更加猛烈。标普500指数目前较3月2日纪录最高收位低3.6%，今年至今下滑0.9%。

周五强于预期的就业报告是近期美国升息忧虑的主要推手，该报告巩固对美联储可能最早在6月升息的观点。

“全部是因为利率预期。我认为，许多人士抱持一旦美联储开始升息，股市将逆转升势，牛市结束的观点，”Bolton Global Asset Management首席市场策略师Bruce Zaro说。

道琼工业指数 收低27.55点，或0.16%，至17,635.39点；标准普尔500指数 下滑3.92点，或0.19%，至2,040.24点；Nasdaq指数 下跌9.854点，或0.2%，至4,849.941点。

升息忧虑也扶助美元上涨，这加重了美元走强将拖累美国跨国企业获利的忧虑。

“美元继续走强。这是一把双刃剑，美国升息将推动更多投资者有兴趣在美国市场投资，但另一方面，美国升息推高美元，削弱美国跨国企业在海外的竞争力，”Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey说。

汤森路透数据显示，目前预计标普500指数成份股首季获利将较上年同期下降2.7%。

食品公司Tyson Foods 大跌5.6%，报37.55美元；Pilgrims Pride Corp 下挫4.4%，报25.37美元。美国农业部周三证实，在阿肯色州一家商用火鸡养殖场发现高致病性禽流感。

美联储盘后公布对银行资本计划的审查结果后，大型银行股交投活跃。美国银行 小跌约1%，因联储虽然批准了该行的资本计划，但要求其解决业务中的一些薄弱环节。

花旗 跳升3.1%，报53.95美元。摩根士丹利 劲扬3.1%，报36.02美元。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有66亿股换手，本月迄今日成交均值也为66亿股。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,769与1,275支；在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,546与1,172支。(完)