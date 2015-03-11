美国股市：受升息忧虑拖累连跌第二日，花旗盘后上扬

美国股市：道琼工业指数收跌0.16%，纳斯达克指数收高0.14%
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* 美联储盘后公布压力测试结果后，花旗和摩根士丹利上扬
* 道指下滑0.16%，标普500指数跌0.19%，Nasdaq指数下跌0.2%
路透纽约3月11日 - 美国股市周三连续第二日收跌，因对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时机的忧虑加重，且美元进一步上升，削弱美国企业的盈利前景。
标普500指数昨日录得两个月来最大单日跌幅，跌势比上周五更加猛烈。标普500指数目前较3月2日纪录最高收位低3.6%，今年至今下滑0.9%。
周五强于预期的就业报告是近期美国升息忧虑的主要推手，该报告巩固对美联储可能最早在6月升息的观点。
“全部是因为利率预期。我认为，许多人士抱持一旦美联储开始升息，股市将逆转升势，牛市结束的观点，”Bolton Global Asset Management首席市场策略师Bruce Zaro说。
道琼工业指数 收低27.55点，或0.16%，至17,635.39点；标准普尔500指数 下滑3.92点，或0.19%，至2,040.24点；Nasdaq指数 下跌9.854点，或0.2%，至4,849.941点。
升息忧虑也扶助美元上涨，这加重了美元走强将拖累美国跨国企业获利的忧虑。
“美元继续走强。这是一把双刃剑，美国升息将推动更多投资者有兴趣在美国市场投资，但另一方面，美国升息推高美元，削弱美国跨国企业在海外的竞争力，”Pioneer Investment Management投资组合经理John Carey说。
汤森路透数据显示，目前预计标普500指数成份股首季获利将较上年同期下降2.7%。
食品公司Tyson Foods 大跌5.6%，报37.55美元；Pilgrims Pride Corp 下挫4.4%，报25.37美元。美国农业部周三证实，在阿肯色州一家商用火鸡养殖场发现高致病性禽流感。
美联储盘后公布对银行资本计划的审查结果后，大型银行股交投活跃。美国银行 小跌约1%，因联储虽然批准了该行的资本计划，但要求其解决业务中的一些薄弱环节。
花旗 跳升3.1%，报53.95美元。摩根士丹利 劲扬3.1%，报36.02美元。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有66亿股换手，本月迄今日成交均值也为66亿股。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是1,769与1,275支；在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,546与1,172支。(完)
路透纽约5月10日 - 美国股市周三涨跌互见，因投资者消化一连串疲弱的公司季报，美国总统特朗普开除了美国联邦调查局(FBI)局长科米。
* FBI局长被撤职令投资人担心特朗普的经济计划进程 * 10年期公债标售需求疲弱，对公债的买盘减弱 * 美国10年期公债收益率再度上探五周高位 * 美联储罗森格伦预计今年可能再加息三次 路透纽约5月10日 - 美国公债收益率周三变动不大，因10年期公债标 售需求疲弱，抵消了对美国总统特朗普撤掉联邦调查局(FBI)局长引发的 政治风暴可能阻碍其经济计划进程的忧虑。 周二晚特朗普突然解雇美国FBI局长科米，带动美国公债收益率在隔 夜市场下滑。特朗普此举引发主要来自民主党的强烈批评，而FBI正在调 查特朗普去年竞选时可能同俄罗斯共谋左右大选结果。 在美国财政部标售230亿美元10年期公债，投资人需求低于均值后， 公债收益率扭转跌势，指标10年期公债收益率再度上探周二触及的五周高 位。这是本周财政部620亿美元季度再融资计划的第二笔发债。 U.S. Bank私人客户集团投资长Bill Northey谈及科米被撤职时表示 ，“目前投资人对此都以平常心看待，主要是看美联储和通胀水准。”
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