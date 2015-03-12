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市场报道 | 2015年 3月 13日 星期五 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高1.47%，Nasdaq指数上涨0.89%

路透纽约3月12日 - 美国股市周四收高，从两日跌势中反弹，受助于美元走软以及银行股上扬。

道琼工业指数 收高259.89点，或1.47%，至17,895.28点；标准普尔500指数 上扬25.71点，或1.26%，至2,065.95点；Nasdaq指数 收高43.35点，或0.89%，至4,893.29点。(完)
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