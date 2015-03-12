美国股市：全面反弹大幅收高，银行股领涨

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
* 美股结束两日连跌
* 美联储压力测试后银行股上扬
* 英特尔下调财测后股价下挫
* 道指大涨1.5%，标普500指数上扬1.3%，Nasdaq指数升0.9%
路透纽约3月12日 - 美国股市周四全面反弹大幅收高，从两日跌势中回升，受助于美元走软缓缓解了对企业盈利和美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景的担忧。
今日上涨令道指和标普500指数重返去年收盘水准之上。
美联储对银行业体质进行了年度压力测试后，银行股领涨。标普金融股指数 大涨2.2%，今日领跑。不过英特尔财测疲弱限制了科技股的升势。
美国2月零售销售意外下滑，扶助欧元兑美元从12年低点反弹。美元近期大涨的走势暂歇，扶助缓和了市场对企业盈利和美联储利率前景的担忧。
“对我而言，这显示可能更接近升息或造成美元进一步走强，这对经济成长不利，对在海外有业务的许多企业盈利不利，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。
道琼工业指数 收高259.89点，或1.47%，至17,895.28点；标准普尔500指数 上扬25.71点，或1.26%，至2,065.95点；Nasdaq指数 收高43.35点，或0.89%，至4,893.29点。
今日上扬仅令股指收复了近期的部分跌幅，标普500指数自3月2日触及的纪录收盘高位仍跌2.4%。
花旗集团 通过了美联储的压力测试，令其得以增加派息，该股大涨3.3%，报54.08美元，美国银行 被要求加强内部控制和数据模型，该股跌0.1%，报16.09美元。
英特尔 下调首季营收预估，指因企业个人电脑(PC)需求低于预期，且PC供应链库存水准下降。该股重挫4.7%，报30.80美元，并限制了Nasdaq指数的升幅。
迪士尼 劲扬4.2%，报107.17美元，为涨幅最大的道指成分股，该公司之前表示，已开始制作史上最卖座动画片《冰雪奇缘》的续集。美泰儿(Mattel) 急升4.2%，报25.65美元。
纽约证交所上涨与下跌个股分别是2,241与823支，比率为2.72：1。在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,982与765支，比率为2.59：1。
有22支标普500指数成份股触及52周新高，八支触及新低；有136支Nasdaq综合指数成份股触及新高，73支触及新低。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有65亿股换手，本月迄今日成交均值为66亿股。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)