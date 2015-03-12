美国股市：全面反弹大幅收高，银行股领涨

* 美股结束两日连跌

* 美联储压力测试后银行股上扬

* 英特尔下调财测后股价下挫

* 道指大涨1.5%，标普500指数上扬1.3%，Nasdaq指数升0.9%

路透纽约3月12日 - 美国股市周四全面反弹大幅收高，从两日跌势中回升，受助于美元走软缓缓解了对企业盈利和美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息前景的担忧。

今日上涨令道指和标普500指数重返去年收盘水准之上。

美联储对银行业体质进行了年度压力测试后，银行股领涨。标普金融股指数 大涨2.2%，今日领跑。不过英特尔财测疲弱限制了科技股的升势。

美国2月零售销售意外下滑，扶助欧元兑美元从12年低点反弹。美元近期大涨的走势暂歇，扶助缓和了市场对企业盈利和美联储利率前景的担忧。

“对我而言，这显示可能更接近升息或造成美元进一步走强，这对经济成长不利，对在海外有业务的许多企业盈利不利，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

道琼工业指数 收高259.89点，或1.47%，至17,895.28点；标准普尔500指数 上扬25.71点，或1.26%，至2,065.95点；Nasdaq指数 收高43.35点，或0.89%，至4,893.29点。

今日上扬仅令股指收复了近期的部分跌幅，标普500指数自3月2日触及的纪录收盘高位仍跌2.4%。

花旗集团 通过了美联储的压力测试，令其得以增加派息，该股大涨3.3%，报54.08美元，美国银行 被要求加强内部控制和数据模型，该股跌0.1%，报16.09美元。

英特尔 下调首季营收预估，指因企业个人电脑(PC)需求低于预期，且PC供应链库存水准下降。该股重挫4.7%，报30.80美元，并限制了Nasdaq指数的升幅。

迪士尼 劲扬4.2%，报107.17美元，为涨幅最大的道指成分股，该公司之前表示，已开始制作史上最卖座动画片《冰雪奇缘》的续集。美泰儿(Mattel) 急升4.2%，报25.65美元。

纽约证交所上涨与下跌个股分别是2,241与823支，比率为2.72：1。在Nasdaq市场，上涨与下跌个股分别是1,982与765支，比率为2.59：1。

有22支标普500指数成份股触及52周新高，八支触及新低；有136支Nasdaq综合指数成份股触及新高，73支触及新低。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有65亿股换手，本月迄今日成交均值为66亿股。(完)