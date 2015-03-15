重温稿-美国股市：受美元升至12年高位拖累恢复跌势，标普500指数连跌第三周

欧洲金融：ECB副总裁警告，银行“不受控制”的信贷创造能力恐造成泡沫
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
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* 标普500指数连跌第三周
* 油价再度走软，打压能源股
* 道指收低0.8%，标普500指数跌0.6%，Nasdaq指数跌0.4%
路透纽约3月13日 - 美国股市周五收跌，道指和标普500指数连续第三周下跌，因美元重拾涨势，令投资人愈发担心这会对美国跨国企业的盈利造成冲击。
不过分析师表示，主要股指收盘脱离日低，因在周末前交易商对空头仓位进行一些获利了结。
美元兑欧元 周五触及12年新高，因美元买盘动能盖过通常会削弱美元的疲弱美国经济数据影响。
“美元走强以及欧元持续受压，就令股市在下周美联储会议前继续走软，”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示。
本周市场波动性增加，投资人希望下周美联储会议会为何时将开始升息提供进一步线索。
“目前多数投资人预计会在6月升息，不过股市不是很愿意接受这一点，”James称。
道琼工业指数 收低145.91点，或0.82%，至17,749.31点；标准普尔500指数 下跌12.55点，或0.61%，至2,053.40点；Nasdaq指数 跌21.532点，或0.44%，至4,871.758点。
在过去14个交易日，标普500指数同美元指数的联动系数为-0.96，意味着在美元上涨的交易日内股市会下滑。完美的逆向联动系数为-1.0。
本周，道指跌0.6%，标普500指数下滑0.9%，NASDAQ指数下跌1.1%
尽管趋势大致向下，但市场表现波动。本周标普500指数一度创下2月来最大单日升幅和1月来最大单日跌幅。
美国原油期货 重挫4.7%，结算价报每桶44.84美元，受美元大涨拖累。国际能源署(IEA)表示，全球供应过剩的情况仍在加重，美国生产未见放缓迹象。
标普能源股指数 收低0.5%，尾盘缩减跌幅。标普原材料股指数 收低1%，为今日表现最差的板块之一。
纽约证交所下跌与上涨个股分别是2,127与906支，在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,638与1,069支。
有24支标普500指数成份股触及52周新高，26支触及新低；有116支Nasdaq综合指数成份股触及新高，92支触及新低。
据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有62亿股换手，本月迄今日成交均值为66亿股。(完)
路透法兰克福5月11日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周四表示，银行业者将同一资产多次抵押以产生信贷的能力“不受控制”，必须加以约束，否则有可能产生新的金融泡沫。
* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻 万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率 ，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续 向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点， 跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致 符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。
路透台北5月11日 - 台湾金融监督管理委员会证期局副局长张振山周四表示，5月截至9日外资及陆资净汇 入6.97亿美元，今年至9日则是净汇入112.52亿美元，至9日外资总累计净汇入金额约2,106.24亿美元，。 张振山并指出，受到美股创新高、台湾出口4月年增9.4%，连续七个月正成长，及景气回升带动人气回流 台股等影响，今日台股收高升破万点，创2000年4月11日的10,068.05点以来新高。 至于台股能否站稳万点大关，张振山仅回应称，“看国内景气能否维持这个温度，或是持续上升，往正面 方向。” 月初金管会证期局长王咏心表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约12.74亿美元，连续第四个月净汇入。 至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 台湾股市 周四收涨0.33%至10,001.48点，站上万点大关，创下17年收盘新高。分析师表示，权值 股台积电 利空不跌，股市信心偏强，短线料台股续在高档震荡。 证