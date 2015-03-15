重温稿-美国股市：受美元升至12年高位拖累恢复跌势，标普500指数连跌第三周

( )

* 标普500指数连跌第三周

* 油价再度走软，打压能源股

* 道指收低0.8%，标普500指数跌0.6%，Nasdaq指数跌0.4%

路透纽约3月13日 - 美国股市周五收跌，道指和标普500指数连续第三周下跌，因美元重拾涨势，令投资人愈发担心这会对美国跨国企业的盈利造成冲击。

不过分析师表示，主要股指收盘脱离日低，因在周末前交易商对空头仓位进行一些获利了结。

美元兑欧元 周五触及12年新高，因美元买盘动能盖过通常会削弱美元的疲弱美国经济数据影响。

“美元走强以及欧元持续受压，就令股市在下周美联储会议前继续走软，”Wedbush Securities股市交易部门董事总经理Michael James表示。

本周市场波动性增加，投资人希望下周美联储会议会为何时将开始升息提供进一步线索。

“目前多数投资人预计会在6月升息，不过股市不是很愿意接受这一点，”James称。

道琼工业指数 收低145.91点，或0.82%，至17,749.31点；标准普尔500指数 下跌12.55点，或0.61%，至2,053.40点；Nasdaq指数 跌21.532点，或0.44%，至4,871.758点。

在过去14个交易日，标普500指数同美元指数的联动系数为-0.96，意味着在美元上涨的交易日内股市会下滑。完美的逆向联动系数为-1.0。

本周，道指跌0.6%，标普500指数下滑0.9%，NASDAQ指数下跌1.1%

尽管趋势大致向下，但市场表现波动。本周标普500指数一度创下2月来最大单日升幅和1月来最大单日跌幅。

美国原油期货 重挫4.7%，结算价报每桶44.84美元，受美元大涨拖累。国际能源署(IEA)表示，全球供应过剩的情况仍在加重，美国生产未见放缓迹象。

标普能源股指数 收低0.5%，尾盘缩减跌幅。标普原材料股指数 收低1%，为今日表现最差的板块之一。

纽约证交所下跌与上涨个股分别是2,127与906支，在Nasdaq市场，下跌与上涨个股分别是1,638与1,069支。

有24支标普500指数成份股触及52周新高，26支触及新低；有116支Nasdaq综合指数成份股触及新高，92支触及新低。

据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有62亿股换手，本月迄今日成交均值为66亿股。(完)