美国股市：小幅收涨，会议记录显示联储委员对首次升息时间仍存分歧

香港个股：华能新能源拟配股筹约22亿港元，集资作一般企业用途
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
* 美联储会议记录暗示可能在2015年升息；但委员们对具体月份意见分歧
* Mylan在出价约290亿美元收购Perrigo后上扬
* 美国铝业在盘后交易中持平，之前公布业绩
* 道指上扬0.2%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数收涨0.8%
路透纽约4月8日 - 美国股市周三在交投震荡中微幅收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储仍在今年升息的轨道之上。
会议记录公布后，三大股指在平盘上下游走，交易商仔细研读会议记录，从中寻找联储可能何时开始升息的线索。部分与会委员在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。而其他委员会预计，将在今年晚些时候升息，因美元近期走强。
市场人士之前预计，首次升息的时间将在9月或之后，因上周公布的弱于预期的3月就业报告直指经济成长放缓。美联储曾表示，只有在数据显示经济体质增强，足以承受升息影响时才会行动。
“6月升息会令市场意外，”RidgeWorth Investments的资产配置部高级投资策略师兼董事Alan Gayle表示，“如果美联储任性地快速升息，将对股市不利。”
美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。
医疗保健行业的并购活动提振股市，不过能源股因油价重挫而走低。
非专利药生产商Mylan 跳升14.8%，报68.36美元，之前该公司提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co 。后者急升18.4%，报195美元。两家公司是涨幅最大的标普500指数成份股。
美国原油期货 重挫6.6%，收报每桶50.42美元，因美国能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国原油库存增幅为2001年3月以来最大，盖过了皇家荷兰/壳牌石油集团 收购同业BG Group 带来的提振。
标普能源股指数 回落1%。艾克森美孚 急跌2%，报84.06美元。雪佛龙 回落1.7%，报106.66美元。
道琼工业指数 收高27.09点，或0.15%，至17,902.51点；标准普尔500指数 上涨5.57点，或0.27%，至2,081.90点；Nasdaq指数 涨40.59点，或0.83%，至4,950.82点。
在收市后，美国铝业 公布的第一季营收低于预期，股价在盘后交易中持平。美国铝业公布业绩，为美国业绩期拉开帐幕。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约56.8亿股，低于本月迄今日成交均值62.5亿股。
纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,847和1,163股，比率为1.59:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,739和979股，比率为1.78:1。
有12只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有79只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)
路透香港5月11日 - 中国华能集团的风电业务分支--华能新能源周四宣布，将配售总值约21.9亿港元的新股，每股配售价2.61港元，比周三收盘价有7.4%折让，所得款项净额拟作一般公司用途。
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路透悉尼/惠灵顿5月11日 - 新西兰元周四挫跌至11个月低位，之前新西兰央行在政策评估中维持指标利率在纪录低点1.75%不变，并维持中性立场，从而令新西兰元多头措手不及。