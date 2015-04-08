美国股市：小幅收涨，会议记录显示联储委员对首次升息时间仍存分歧

* 美联储会议记录暗示可能在2015年升息；但委员们对具体月份意见分歧

* Mylan在出价约290亿美元收购Perrigo后上扬

* 美国铝业在盘后交易中持平，之前公布业绩

* 道指上扬0.2%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数收涨0.8%

路透纽约4月8日 - 美国股市周三在交投震荡中微幅收高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示联储仍在今年升息的轨道之上。

会议记录公布后，三大股指在平盘上下游走，交易商仔细研读会议记录，从中寻找联储可能何时开始升息的线索。部分与会委员在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。而其他委员会预计，将在今年晚些时候升息，因美元近期走强。

市场人士之前预计，首次升息的时间将在9月或之后，因上周公布的弱于预期的3月就业报告直指经济成长放缓。美联储曾表示，只有在数据显示经济体质增强，足以承受升息影响时才会行动。

“6月升息会令市场意外，”RidgeWorth Investments的资产配置部高级投资策略师兼董事Alan Gayle表示，“如果美联储任性地快速升息，将对股市不利。”

美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。

医疗保健行业的并购活动提振股市，不过能源股因油价重挫而走低。

非专利药生产商Mylan 跳升14.8%，报68.36美元，之前该公司提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co 。后者急升18.4%，报195美元。两家公司是涨幅最大的标普500指数成份股。

美国原油期货 重挫6.6%，收报每桶50.42美元，因美国能源资料协会(EIA)的数据显示，上周美国原油库存增幅为2001年3月以来最大，盖过了皇家荷兰/壳牌石油集团 收购同业BG Group 带来的提振。

标普能源股指数 回落1%。艾克森美孚 急跌2%，报84.06美元。雪佛龙 回落1.7%，报106.66美元。

道琼工业指数 收高27.09点，或0.15%，至17,902.51点；标准普尔500指数 上涨5.57点，或0.27%，至2,081.90点；Nasdaq指数 涨40.59点，或0.83%，至4,950.82点。

在收市后，美国铝业 公布的第一季营收低于预期，股价在盘后交易中持平。美国铝业公布业绩，为美国业绩期拉开帐幕。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约56.8亿股，低于本月迄今日成交均值62.5亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,847和1,163股，比率为1.59:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,739和979股，比率为1.78:1。

有12只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有79只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)