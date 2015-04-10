美国股市：受通用电气急升带动普涨，三大指数本周上扬

* 通用电器计划回购多达500亿美元股票；为纽交所交投最活跃的股票

* 三大指数本周收涨，道指和标普500指数连涨第二周

* 道指上扬0.6%，标普500指数收高0.5%，Nasdaq指数升0.4%

路透纽约4月10日 - 美国股市周五普涨，且本周大幅攀升，因投资者对通用电气(奇异,GE)决定剥离通用金融(奇异资融,GE Capital)的多数高风险业务及回购多达500亿美元股票表示欢迎。

标普500指数10大类股悉数收涨，其中标普工业股指数 是表现最佳的板块，涨幅达1.8%，受助于通用电气涨势。

通用电气 暴涨10.8%，报28.51美元，触及2008年9月以来最高，该公司之前表示，到2018年可能向投资者返还逾900亿美元。

通用电气今日涨幅和成交量均为2009年3月以来最高。超过3.51亿股易手，使其成为纽约所今日成交最活跃的个股。

“通用此举代表了一种广泛的趋势，重新关注股东利益，这能给市场提供支撑，”摩根大通资产管理部的全球市场策略师David Lebovitz表示，“如果继续看到股票回购和提高股息的消息，我认为会出现的，这将使未来股市投资更有说服力。”

道琼工业指数 收高98.92点，或0.55%，至18,057.65点；标准普尔500指数 上涨10.88点，或0.52%，至2,102.06点；Nasdaq指数 涨21.43点，或0.43%，至4,995.98点。

本周，美股道指上涨1.6%，标普500指数上升1.7%，NASDAQ指数攀升2.2%。道指和标普500指数连续第二周上涨，受企业并购消息推动。

投资者关注企业第一季季报。本周业绩期开锣，一些企业已发布业绩，但下周将有多家大型企业公布业绩，包括一些大银行。

汤森路透数据显示，预计标普500指数成份股企业第一季盈利较上年同期下跌2.9%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约54.7亿股，低于本月迄今日成交均值62.2亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为1,782和1,232股，比率为1.45:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,603和1,100股，比率为1.46:1。

有26只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有93只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)