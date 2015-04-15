美国股市：收涨，因对企业获利和油价回落的忧虑缓解

* 英特尔在公布业绩后上扬

* 达美航空获利增长，受助于燃料价格回落

* Netflix盘后激升

* 道指收涨0.42%，标普500指数攀升0.51%，Nasdaq上扬0.68%

路透纽约4月15日 - 美国股市周三收涨，受助于油股升势，以及市场臆测即将公布的首季业绩可能不如之前预想的那么差。

标普500指数10大类股全线收涨，能源股指数 领涨，涨幅为2.3%。美国原油期货 跳升超过5%，因上周美国原油库存增幅小于预期。

英特尔 急升4.25%，报32.83美元，该公司周二晚间称，预计今年全年营收持平，尽管首季营收不及分析师预期。

投资者曾担心截至3月当季的企业业绩可能受低油价、美元强劲和美国东部极端天气拖累。根据汤森路透数据，分析师预计标普500指数成份股企业的首季获利将下降2.6%。最新业绩期才刚刚开幕。

“企业能跳过像林波杆那么低的标杆，”BMO Private Bank驻芝加哥的首席投资长Jack Ablin表示，“超过预期应该较为容易。”

在已公布业绩的36家标普500指数成份股企业中，有81%的业绩超过预期，高于往年同期均值63%。

但仅有47%的企业营收超过预期，不及往年同期均值61%。这表明企业是通过削减成本而非扩大业务来提振盈利。

欧洲央行表示，仍致力于全面执行资产购买计划以重振区内经济。消息也提振美股表现。

美元上涨损及依赖海外市场销售的美国企业，而油价下跌则蚕食能源企业的盈利。

但油价和成品油价格下跌惠及许多工业和运输企业。达美航空(Delta Air Line) 公布第一季获利高于分析师预期，股价劲升2.60%，收报44.20美元。

道琼工业指数 收高75.91点，或0.42%，至18,112.61点；标准普尔500指数 上升10.79点，或0.51%，至2,106.63点；Nasdaq指数 上扬33.73点，或0.68%，至5,011.02点。

现在Nasdaq指数离2000年科网股热潮时创下5,048.62点纪录最高收位不远。

美国银行 收跌1.14%，报15.64美元。以资产计为美国第二大银行的美国银行公布第一季获利略好于分析师预期。

在美股收市后，视频流服务供应商Netflix 公布季度业绩，股价盘后暴涨12%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约67亿股，高于本月迄今日成交均值60亿股。

纽约证交所上涨股和下跌股分别为2,037和1,011股，比率为2.01:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,821和928股，比率为1.96:1。

有18只标普500指数成份股触及52周新高，1只成份股触及新低。有107只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，18只触及新低。(完)