美国股市：三大科技股强势刺激，标普500指数和Nasdaq指数收在纪录高位

* 亚马逊公布营收胜预期，股价创新高

* 施乐下调财测后股价下挫

* 时代华纳有线上涨，Charter寻求合并洽商

* 道指收高0.12%，标普500指数升0.23%，Nasdaq指数上扬0.71%

路透4月24日 - 美股标普500指数和Nasdaq指数周五收在纪录高位，科技巨擘谷歌、亚马逊和微软业绩强劲，带动美股上涨。

Nasdaq指数 上扬36.02点，或0.71%，至5,092.09点，连续第二日创下纪录收盘高位，标准普尔500指数 上涨4.76点，或0.23%，至2,117.69点，略高于3月2日所创的上次收盘高位2,117.39点。

亚马逊 激升14.13%，至历史高位，此前该公司公布的营收胜预期。

谷歌 升2.9%，此前谷歌公布季度业绩上升。微软 猛涨10.45%，该公司业绩超过市场预期。

标普盘中触及2,120.92点高位，Nasdaq指数稍早触及5,100.371点，为2000年3月互联网泡沫高峰时期创下5,132.52点以来最高。

“Nasdaq指数目前所书写的篇章进一步显示，尽管仍以科技股为重，但该市场相比过去成熟了很多，”Four Wood Capital Partners执行长Steven Baffico表示，“Nasdaq指数成份股企业反映出这一点，比如思科和微软。”

Nasdaq指数周五的涨势主要是靠微软、亚马逊、谷歌和星巴克。

道琼工业指数 收高21.45点，或0.12%，至18,080.14点。

本周，道指上涨1.4%，标普500指数上扬1.8%，Nasdaq指数劲涨3.3%。

尽管股市处于纪录高位，但根据汤森路透数据，3月该季标普500指数成份股企业盈利预计下滑1.3%，营收降低3.5%，因美元损及美国跨国企业获利，油价大跌殃及能源企业。

施乐(全录,Xerox) 劲跌8.75%，此前该公司因美元强劲下调今年盈利预估。

时代华纳有线 跳升4.37%，因消息称Charter Communications Inc 的代表正接洽该公司，就可能的合并开始磋商。Comcast之前放弃了450亿美元同时代华纳有线合并的提议。

苹果 下周一盘后公布业绩，可能成为影响市场的主要因素。下周投资人还将关注多家能源巨擘公布的业绩，包括艾克森美孚 和雪佛龙 。

下周三，美联储将在为期两日的货币政策会议后发布声明，市场可能将从中获得升息时机的新线索。

纽约证交所涨跌股票家数分别为1,532和1,426股，比率为1.07:1。Nasdaq市场，跌涨股分别为1,456和1,246股，比率为1.17:1。

有17只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有88只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，19只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共成交约62亿股，同本月迄今日成交均值相若。(完)