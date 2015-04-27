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市场报道 | 2015年 4月 28日 星期二 04:09 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌0.23%，Nasdaq指数回落0.63%

路透4月27日 - 美国股市周一收跌，医疗保健和生物科技股领跌，因包括Amgen 在内的数家公司的相关消息令人失望。

道琼工业指数 跌42.17点，或0.23%，至18,037.97点；标准普尔500指数 回落8.77点，或0.41%，至2,108.92点；Nasdaq指数 收挫31.84点，或0.63%，至5,060.25点。(完)

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