美国股市: 道琼工业指数收跌0.23%，Nasdaq指数回落0.63%

路透4月27日 - 美国股市周一收跌，医疗保健和生物科技股领跌，因包括Amgen 在内的数家公司的相关消息令人失望。

道琼工业指数 跌42.17点，或0.23%，至18,037.97点；标准普尔500指数 回落8.77点，或0.41%，至2,108.92点；Nasdaq指数 收挫31.84点，或0.63%，至5,060.25点。(完)