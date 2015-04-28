美国股市: 道琼工业指数收高0.4%，Nasdaq指数收低0.1%

路透纽约4月28日 - 美国股市周二交投震荡，道琼工业指数和标普500指数收高，受助于默克业绩强劲及IBM增加派息后股价大涨，但苹果下滑拖累Nasdaq指数收低。

道琼工业指数 升72.17点，或0.4%，至18,110.14点；标准普尔500指数 收高5.84点，或0.28%，至2,114.76点；Nasdaq指数 收低4.82点，或0.1%，至5,055.42点。(完)