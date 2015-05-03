更正-美国股市：大幅反弹，因投资者买入深跌个股

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
(更正：因英文原文有误，内文第13段更正为“通用 和福特 的汽车销售强于预期”，并非指整体汽车销售强于预期)
* 生物科技股结束五日连跌，Gilead领涨
* 社交媒体股本周表现滞后
* 道指上扬1%，标普500指数收涨1.1%，Nasdaq指数攀升1.3%
路透5月1日 - 美国股市周五大幅反弹，因投资者大举买入医疗保健和科技股等深跌个股，且数据进一步显示经济反弹。
苹果 对三大指数的提振最大，跳升3%，至128.95美元，今日的百分比涨幅为1月以来最大。该股周四急挫2.7%。
Nasdaq指数结束四日连跌，标普科技股指数 上扬1.5%，为表现最佳的板块之一。
生物科技股也结束五日连跌反弹。Nasdaq生物科技股指数 急升2.9%，但本周收跌5.5%，为2014年3月以来最大单周跌幅。
Gilead 跳涨4.5%，报105.01美元，扶助推升Nasdaq和标普500指数，之前该公司报告的季度获利接近翻番。标普医疗保健股指数 上涨1.3%。
一系列令人鼓舞的4月数据也激励投资者。这些数据暗示，美国经济在首季表现疲软后正在反弹。
“昨天投资者认为，市场将会跌落悬崖，今天有大量机构买盘入市，”Sarhan Capital的执行长Adam Sarhan表示。
“因此，低吸买家出现，保卫了市场。这让我相信，后市会进一步攀升。”
不过，三大指数本周收跌，社交媒体板块跌幅居前，因本周推特 等社交媒体公司发布的财测和业绩令人失望。
道琼工业指数 急升183.54点，或1.03%，至18,024.06点；标准普尔500指数 上扬22.78点，或1.09%，至2,108.29点；Nasdaq指数 涨63.97点，或1.29%，至5,005.39点。
英领 、推特和Yelp 均录得上市以来最大单周百分比跌幅。英领重挫18.6%，报205.21美元，该公司在周四晚间报告业绩。
本周，道指收跌0.3%，标普500指数回落0.5%，NASDAQ下挫1.7%。
4月消费者信心跳升，通用 和福特 的汽车销售强于预期，但制造业扩张速度持稳在接近两年低位。
轨道车生产商股价上扬，之前相关部门宣布收紧油罐列车安全标准，其中包括在三年内逐步淘汰旧油罐车的规定。
Greenbrier 急升8%，至62.33美元。Trinity Industries 跳涨6.9%，报28.96美元。American Railcar 劲扬5.9%，报56.18美元。
根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交63亿股，低于过去五日日均成交量72亿股。
纽约证交所涨跌股分别为1,850和1,201股，比率为1.54:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,664和1,118股，比率为1.49:1。
有10只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有35只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，69只触及新低。(完)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元