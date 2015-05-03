重温稿-美国股市：大幅反弹，因投资者买入深跌个股

* 生物科技股结束五日连跌，Gilead领涨

* 社交媒体股本周表现滞后

* 道指上扬1%，标普500指数收涨1.1%，Nasdaq指数攀升1.3%

路透5月1日 - 美国股市周五大幅反弹，因投资者大举买入医疗保健和科技股等深跌个股，且数据进一步显示经济反弹。

苹果 对三大指数的提振最大，跳升3%，至128.95美元，今日的百分比涨幅为1月以来最大。该股周四急挫2.7%。

Nasdaq指数结束四日连跌，标普科技股指数 上扬1.5%，为表现最佳的板块之一。

生物科技股也结束五日连跌反弹。Nasdaq生物科技股指数 急升2.9%，但本周收跌5.5%，为2014年3月以来最大单周跌幅。

Gilead 跳涨4.5%，报105.01美元，扶助推升Nasdaq和标普500指数，之前该公司报告的季度获利接近翻番。标普医疗保健股指数 上涨1.3%。

一系列令人鼓舞的4月数据也激励投资者。这些数据暗示，美国经济在首季表现疲软后正在反弹。

“昨天投资者认为，市场将会跌落悬崖，今天有大量机构买盘入市，”Sarhan Capital的执行长Adam Sarhan表示。

“因此，低吸买家出现，保卫了市场。这让我相信，后市会进一步攀升。”

不过，三大指数本周收跌，社交媒体板块跌幅居前，因本周推特 等社交媒体公司发布的财测和业绩令人失望。

道琼工业指数 急升183.54点，或1.03%，至18,024.06点；标准普尔500指数 上扬22.78点，或1.09%，至2,108.29点；Nasdaq指数 涨63.97点，或1.29%，至5,005.39点。

英领 、推特和Yelp 均录得上市以来最大单周百分比跌幅。英领重挫18.6%，报205.21美元，该公司在周四晚间报告业绩。

本周，道指收跌0.3%，标普500指数回落0.5%，NASDAQ下挫1.7%。

4月消费者信心跳升，通用 和福特 的汽车销售强于预期，但制造业扩张速度持稳在接近两年低位。

轨道车生产商股价上扬，之前相关部门宣布收紧油罐列车安全标准，其中包括在三年内逐步淘汰旧油罐车的规定。

Greenbrier 急升8%，至62.33美元。Trinity Industries 跳涨6.9%，报28.96美元。American Railcar 劲扬5.9%，报56.18美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交63亿股，低于过去五日日均成交量72亿股。

纽约证交所涨跌股分别为1,850和1,201股，比率为1.54:1。Nasdaq市场涨跌股分别为1,664和1,118股，比率为1.49:1。

有10只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有35只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，69只触及新低。(完)